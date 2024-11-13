上海商銀跟進公股阻詐 暫停非實名制社群付費廣告

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（中央社記者張璦台北13日電）繼9大公股銀行宣布暫停投放非實名制平台廣告，上海商銀今天表示，即日起至明年底，暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何付費廣告，針對這些非實名制登錄的社群媒體，比如Facebook、LINE等，原有的官方帳號持續經營，但皆不再付費進行推播。

公股龍頭兆豐銀行7日宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，土銀、台銀、輸銀、一銀、合庫、華銀、彰銀、台灣中小企銀宣布響應相關措施，打擊金融詐騙，避免民眾財產安全陷於高度風險。

民營銀行上海商銀今天發布新聞稿表示，跟進金融業打詐行動，即日起至明年底，暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號，投放任何付費廣告的行銷活動。

上海商銀指出，針對這些非實名制登錄的社群媒體，比如Facebook、YouTube、Instagram、LINE，原有的官方帳號仍持續經營，但皆不再付費進行推播。

同時，上海商銀指出，目前上海商銀所有分行均已加入衛福部推動的「失智友善組織」，主動關心臨櫃長者匯款的情形，落實對高齡客戶金融消費者權益的保護，保障客戶財產。（編輯：張若瑤）1131113