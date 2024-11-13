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日本熊本縣爭取台積電建第3廠 盼中央政府協助

2024/11/13 19:25
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（中央社記者楊明珠東京13日專電）台積電（TSMC）在日本熊本縣建第1、2廠，促成台日經貿交流熱絡。熊本縣知事木村敬今天在東京拜會經濟產業大臣武藤容治，盼政府擴充支援，以利爭取台積電在熊本縣建第3廠。

日本共同社報導，木村今天造訪經濟產業省（相當於經濟部），拜會經產大臣武藤容治，盼能對熊本縣擴充支援，以利爭取台積電在熊本縣設第3廠。

台積電在熊本縣菊陽町建立第1廠的產品預定今年可出貨，第2廠計畫明年1至3月動工興建。

木村今天對媒體表示，「已向經產大臣提出請求，盼能向世界發訊讓大家知道石破政府的半導體政策（也如之前的岸田政府一樣）不會改變。」

木村期盼政府能對當地與半導體有關的企業設備投資提供補助金、對道路與工業用水的整備能提供財政支援。此外，對於訪日外國客增加，飛機燃料相對不足的情況，也期盼政府協助確保穩定供應體制。

第2次石破內閣11月11日正式上路，石破在記者會上強調，重視人工智慧（AI）、半導體領域的發展，將規劃促成今後10年逾50兆日圓（約新台幣10.64兆元）的官民投資新框架。在2030年度之前，將對AI、半導體領域提供逾10兆日圓的官方支援。

石破期盼招攬更多AI、半導體企業到地方，以此做為「日本經濟的『起爆劑』」，進而促進地方創生。（編輯：韋樞）1131113

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