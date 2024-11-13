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外資砍425億元連4賣 提款晶圓雙雄與金融股

2024/11/13 20:28
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（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天跌121.54點，收在22860.23點，外資及陸資賣超新台幣425.54億元，主要提款晶圓雙雄、金融股及高股息ETF（指數股票型基金）。外資連續4個交易日賣超，金額合計逾900億元。

觀察外資賣超排行榜，國泰永續高股息（00878）以2.84萬張排名第1，聯電2.43萬張居次，群創2.06萬張排第3。

外資賣超第4至10名依序為凱基金1.72萬張、鴻海1.66萬張、台積電1.57萬張、陽明1.34萬張、臺企銀1.27萬張、國泰金1.26萬張、彰銀1.17萬張。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者採訪表示，川普（Donald Trump）當選美國總統後，在政策面有許多不確定性，市場比較擔心，短線台股將進入整理格局。

儲祥生說，目前電子產業除了人工智慧（AI）族群之外，普遍狀況不佳，缺少基本面支撐，但盤勢不可能全靠AI，需觀察明年消費電子需求是否好轉。近期台積電有些雜音，外資持續賣超，但台積電製程夠強，10月營收超乎預期，外資遲早會回頭加碼，只要台積電能走穩，台股行情不會太差。（編輯：楊蘭軒）1131113

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