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海運留意2變數 業者：川普關稅、美東碼頭罷工恐再起

2024/11/16 13:08
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（中央社記者江明晏台北16日電）展望航運產業後市，業者欽點「川普關稅」與「美東碼頭罷工風險」2大變數，並認為市場還在觀望川普下一步，可觀察月底是否出現因應關稅的搶運潮，而美東碼頭自動化議題棘手，明年1月15日談判到期，屆時罷工上演機率恐怕不低。

時序進入貨櫃航運產業淡季，根據上海航運交易所公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），週跌幅逾3%，終止連3紅。

航運業者分析，11月船班供給恢復正常，貨量減少，導致運價走跌，但淡季貨量持穩，未大幅下滑，坦言「目前海運能見度不高」，農曆年前是否能出現拉貨潮，取決於多項因素，包括1月15日美東碼頭勞資談判到期，是否醞釀新一波罷工，以及川普關稅政策等議題。

今年10月上旬，代表美東和墨西哥灣沿岸港口的國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟達成臨時協議，以加薪62%和解，暫停為期3天的罷工，並將現有合約展延到1月15日，推遲較為棘手的碼頭自動化議題，讓勞資雙方有時間談判新合約。

然而，根據外電報導，國際碼頭工人協會（ILA）表示，與美國海運聯盟（USMX）的最新談判已經破裂，因資方提出有意要在港口實施半自動化；資方無奈指出，ILA的堅持限制港口近20年來已存在的技術使用，使行業倒退，無法滿足國家未來的供應鏈需求。

航運業者指出，新勞動契約必須在1月15日之前談妥，時間只剩2個月時間，美國港口可能再度採取罷工行動，貨櫃市場將再度出現供需新變數。

他進一步分析，10月初的罷工雖然只有3天，但對美國航運已有相當影響，造成約100艘船延遲，許多貨物都改走美西航線，目前觀察1月15日前，勞資協議恐難談成，罷工風險還是存在，客戶若要提前出貨，應該會在12月初啟動，否則就要改走美西航線。

此外，川普的關稅議題也是市場一大關注焦點，航運業者進一步說，參考前次川普執政的關稅戰，客戶都是等課稅清單出來後，才開始搶運備貨，且市場還在觀望川普是否會兌現關稅政見，「目前沒看到因應關稅的搶運潮」，加上今年5月已有一波關稅搶運潮，客戶庫存都已建立，預估至少要等到11月底，局勢才會比較明朗。

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在區域衝突方面，市場認為，川普上台後，烏俄戰爭結束的可能性大為提高。航運業者指出，這對於歐洲經濟發展是好事，有助於歐洲貨量增加，但由於2024年至2025年市場新增不少運力，如果區域衝突如紅海危機等也解決，海運恐面臨供過於求局面。

整體而言，航運業者分析，倘若美東碼頭工人再度罷工成真，以及川普關稅議題導致客戶提前拉貨，再加上農曆春節前後的拉貨潮，3個因素加總，將推升海運市場再度上演供需緊張的局面。（編輯：林家嫻）1131116

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