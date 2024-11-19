黃仁勳為張忠謀新書站台？ 張淑芬：不會麻煩人家

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（中央社記者張建中台北19日電）台積電創辦人張忠謀自傳下冊將於11月29日上市，並計劃12月舉辦新書發表會，外界關注張忠謀多年好友輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳是否來為新書站台。張忠謀夫人張淑芬今天表示，應該不會，「不會去麻煩人家」。

台積電慈善基金會今天舉行公益記者會，基金會董事長張淑芬會後受訪說，張忠謀自傳下冊斷斷續續寫了6年，寫最久的是最後一章。

據取得自傳授權的天下文化出版社先前揭露部分內容，張忠謀自2005年起規劃接班，2012年任命3位共同營運長劉德音、魏哲家和蔣尚義後，在2013年，他私底下曾有過不一樣的接班人選構思。他曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，成為下任執行長。

針對黃仁勳是否會出席張忠謀自傳下冊發表會，張淑芬說，應該不會，「不會去麻煩人家」。

張忠謀和黃仁勳兩人有多年的好交情，黃仁勳來台灣總要與張忠謀、張淑芬夫婦一起用餐；黃仁勳在今年5月底來台期間，更曾帶著台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里一起逛夜市，也是張忠謀第一次逛夜市的體驗。

此外，黃仁勳在張忠謀獲頒李國鼎獎時，特地來台灣現身會場，只為當面向張忠謀祝賀。黃仁勳說，輝達是建構在台積電的基礎上，沒有台積電就不會有輝達。（編輯：張良知）1131119