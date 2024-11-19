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張淑芬：張忠謀來台 改變了我們的命運

2024/11/19 11:20（11/19 12:11 更新）
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台積電慈善基金會19日舉辦公益記者會，基金會董事長張淑芬（右）會前受訪時說，覺得丈夫張忠謀文筆不錯，自傳下冊一整本書都是他自己寫出來的，不容易。中央社記者張建中攝 113年11月19日
台積電慈善基金會19日舉辦公益記者會，基金會董事長張淑芬（右）會前受訪時說，覺得丈夫張忠謀文筆不錯，自傳下冊一整本書都是他自己寫出來的，不容易。中央社記者張建中攝 113年11月19日
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（中央社記者張建中台北19日電）台積電創辦人張忠謀自傳下冊即將於11月29日上市，張忠謀夫人張淑芬今天表示，她覺得張忠謀把「與命運的約會」寫得很好，張忠謀來到台灣，「改變了我們的命運」。

台積電慈善基金會今天舉辦公益記者會，基金會董事長張淑芬會前受訪時說，覺得張忠謀文筆不錯，自傳下冊一整本書都是他自己寫出來的，不容易。

張忠謀在自序中表示，他非常慶幸1985年自美國來台灣，赴了「與命運的約會」，也非常慶幸，這約會讓他創造了台積電，而且做了31年（包括公司登記後、營業前的一年）董事長。

張淑芬說，覺得張忠謀把「與命運的約會」寫得很好，他來到台灣，「改變了我們的命運」。

張淑芬表示，張忠謀寫自傳下冊花蠻多時間，看到他的辛苦，一個人能夠寫一本書真的很了不起，是種成果；但她說，張忠謀不會把他們2人的事情寫在書上。（編輯：林家嫻）1131119

台積電創辦人張忠謀自傳下冊15日啟動預購，張忠謀自序同時曝光，他表示，非常慶幸1985年自美國來台灣，並讓他創造了台積電。張忠謀認為台積電是他一生最重要也最成功的工作。（天下文化提供）中央社記者張建中傳真 113年11月15日
台積電創辦人張忠謀自傳下冊15日啟動預購，張忠謀自序同時曝光，他表示，非常慶幸1985年自美國來台灣，並讓他創造了台積電。張忠謀認為台積電是他一生最重要也最成功的工作。（天下文化提供）中央社記者張建中傳真 113年11月15日
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台積電慈善基金會19日在台北舉行公益記者會，董事長張淑芬（圖）親自分享基金會年度成果。中央社記者王騰毅攝 113年11月19日
台積電慈善基金會19日在台北舉行公益記者會，董事長張淑芬（圖）親自分享基金會年度成果。中央社記者王騰毅攝 113年11月19日
台積電慈善基金會19日在台北舉行公益記者會，董事長張淑芬（圖）分享基金會一年來的成果，並感謝企業響應公益活動。中央社記者王騰毅攝 113年11月19日
台積電慈善基金會19日在台北舉行公益記者會，董事長張淑芬（圖）分享基金會一年來的成果，並感謝企業響應公益活動。中央社記者王騰毅攝 113年11月19日
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