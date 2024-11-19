台積電營運創高不忘公益 張淑芬：今年增志工逾萬人

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（中央社記者張建中台北19日電）台積電不僅營運表現屢創新高，志工量能也不斷擴大，今年估計有超過2.5萬名員工投入800場志工活動，今年新增志工逾萬人。

台積電慈善基金會今天舉辦公益記者會，基金會董事長張淑芬表示，台積電目前全台有27個單位投入志工活動，今年有超過2.5萬名志工投入800場志工活動，估計今年新增志工逾萬人。

張淑芬說，台積電慈善基金會的口號是「快樂志工」，不強迫、也不能強迫員工當志工；每單位的志工活動會分享心得、互相交流，讓所有員工更有興趣。

張淑芬說明基金會今年在「教育培力」、「健康長壽」和「公益綠能」3大專案的成果。基金會投入技職培力計畫已邁入第5年，今年擴大攜手台積電供應商、大金空調及台灣松下等200多家企業，持續為技職學生提供工作媒合與探索的機會。

台積電慈善基金會今年在宜蘭、南投、台南、高雄、屏東與台東等地辦理8個巡迴場次，讓8500位名學生能夠提早認識企業品牌，為未來發展思考不同就業路徑，並規劃跨出實際行動。

台積電慈善基金會透過與熊本大學的醫學合作，為在台積電熊本廠（JASM）超過400位從台灣派駐的員工，提供小兒醫療資源協助，讓派駐員工和家屬得到完善醫療照顧，降低因語言產生的就醫不便。

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基金會透過建置屋頂太陽能板，讓弱勢照護機構能有長期且穩定的售電收益。今年統計協助15間機構架設太陽能板，售電金額達新台幣420萬元，未來將以每年增加8至15個機構為目標。

此外，台積電慈善基金會還協助9個縣市、共363所偏鄉學校裝設發光二極體（LED）節能燈具，平均為每間學校降低30%電費，節省730萬元電費，減少1400公噸二氧化碳排放，相當於建置7.5座大安森林公園的綠色效益。（編輯：張良知）1131119