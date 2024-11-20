開展興櫃首日早盤漲17% 盤中蜜月行情失靈翻黑

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（中央社記者江明晏台北20日電）旗下有美式餐飲品牌TGI FRIDAYS等的開展餐飲集團，今天以每股參考價新台幣52元登錄興櫃交易，早盤衝上61元，漲幅逾17%，但盤中漲勢一路收斂至翻黑小跌，興櫃蜜月行情先甘後苦。

開展餐飲集團旗下有美式餐飲品牌TGI FRIDAYS星期五餐廳、Texas Roadhouse德州鮮切牛排2個品牌，營收占比逾7成，其他還有位於香港的2個自有品牌，和2022年的自創品牌LillA，在台灣、香港與上海共有31間餐廳，另加盟源友企業CAFÉ!N復興門市，以台灣市場為主要營收來源。

開展董事長邱泰翰表示，代理FRIDAYS的台灣事業不受美國總部聲請破產影響，也將併購新品牌，而香港業務調整體質後，今年6月已損平，力拚全年轉盈，明年也將加速拓點，並放眼海外市場。

開展集團近2年半呈現虧損狀態，加上FRIDAYS在美國聲請破產保護，造成市場疑慮，邱泰翰強調，海外授權不在破產保護範圍內，因此台灣代理不受影響。

邱泰翰表示，開展餐飲集團未來將展店重心轉移至自有品牌，將併購位於台北101的Salt & Stone，預計於2025年上半年完成，並迅速展開拓點計畫，集團明年會增加6個據點、遷址1個據點。（編輯：林家嫻）1131120