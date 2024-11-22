台達電參與COP29 分享AI時代高用電量節能解方

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）在亞塞拜然巴庫舉辦的聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約國大會（COP29）22日閉幕，台達電21日在主辦官方周邊會議，分享探討AI時代高用電量的節能解方。

台達電已連續17度參與聯合國氣候大會，是COP會議的常客，且第13次在談判區（Blue Zone）周邊會議上發表應對氣候變遷的經驗及科技解方。

今年台達電首次針對AI耗能所提供的電源及散熱解決方案帶進大會，透過台達電的液冷技術，協助客戶達成PUE（電力使用效率）約1.1的綠色資料中心。

台達電表示，面對AI時代來臨，帶來智慧便利，但也帶動高用電量需求，根據國際能源署（IEA）的最新報告World Energy Outlook 2024，全球資料中心的用電量現已達到3400億度電（340TWh），且IEA預估，2030年全球資料中心裝置容量需求將再成長2倍，用電會再增加。

台達電此次由美洲區ESG主管劉正寅代表，分享台達電為AI資料中心提供從電網到晶片的全方位電源及散熱方案，有助於改善整體能耗表現。

另外台達電也攜手美國建築師協會與英國皇家建築師學會，共同討論如何透過技術、政策、標章與創新合作，發展建築節能相關解方，實現淨零與韌性的綠色建築。（編輯：張均懋）1131122