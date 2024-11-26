亞馬遜：逾8成中小企業認為電商是出口必要管道

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（中央社記者潘智義台北26日電）國際研究機構Access Partnership分析，過去一年台灣B2C電子商務出口額增加22%並持續成長，有機會於2028年達新台幣2892億元，中小微企業將占其中47%，逾8成中小企業認為電商是出口必要管道。

台北市電腦公會、亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）今天舉辦「台灣出口跨境電商發展趨勢報告發布暨亞馬遜商機座談會」，Access Partnership研究報告分析，雖然台灣B2C出口電子商務成長快速，但台灣中小微企業目前僅占整體出口額的27%。

報告顯示，隨人工智慧（AI）、數位工具普及，中小微企業將預期能大幅成長，並於2028年透過跨境電商創造新台幣1359億元出口額，占整體B2C電子商務預計出口額2892億元的47%。

Access Partnership說明，有78%受調查的台灣中小微企業，表達對跨境電商的營運模式欠缺理解而尚未投入；在已經營跨境電商的企業中，有81%認為若無電子商務，將無法進行出口貿易。此外，跨境物流成本、人才、法規也是台灣中小微企業猶豫發展跨境電商的主要門檻。

報告指出，以出口為貿易中心的亞太地區，已經有多個國家陸續推出促進跨境電商的政策措施，譬如韓國中小企業暨新創事業部編列逾千萬美元預算，提供該國企業出口物流費用補貼，並與快遞業者協商長期運輸優惠，以降低中小企業投入跨境電商成本。

報告指出，馬來西亞eTRADE 2.0計畫透過補助，鼓勵企業申請數位行銷培訓課程，培育電商營運人才以促進產業利用科技轉型。

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希指出，台灣擁有優秀的研發和製造能力、創新精神及靈活的供應鏈，使台灣產品在全球具有相當競爭力，尤其台灣消費性電子產品在亞馬遜上長期受到歡迎。

謝孜希認為，透過跨境電商，「台灣企業不需要再像過往一樣，拎著皮箱走遍全球。」

十銓科技業務副總經理卓建男說，從中小企業時期使用亞馬遜全球開店，現在成為大企業仍然繼續使用平台，甚至也使用社交平台帶貨，帶貨的量固然不及電商平台的銷量，卻是打知名度的好方法。

卓建男認為，企業雖然透過電商開店銷售，發展B2B市場，自身仍須努力經營，像十銓的北美電商團隊有15人，包括委外當地客服，掌握市場脈動。

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台北市電腦公會資深總監沈舉三建議，發展跨境電商應重視人才培訓，許多中小微企業的資深員工，有經驗、熟悉專業，但不熟數位工具；而許多年輕人熟稔數位工具，卻欠缺專業技術，所以除了數位科技的強化外，期許政府還能夠加強跨域人才的培育。

數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍表示，跨境電商對中小企業來說是一個非常重要的機會，藉由跨境電商平台拓展市場可以突破地域限制，隨著AI技術的快速發展，企業能夠更好地進行市場分析和行銷決策，並消除語言障礙，擴展國際市場。（編輯：張良知）1131126