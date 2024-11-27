台達化：中國ABS市場供過於求 將力拓新市場

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）ABS廠台達化今天舉行法說會，總經理吳培基表示，中國SM（苯乙烯）下游產能這幾年大量開出，造成供給過剩，台達化積極拓展印度、東南亞，接下來更考慮切入美國、中南美等新市場，全力擴大銷售地區廣度，以分散風險。

台達化發言人黃俊豪今天表示，台達化主要生產ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、GPS（聚苯乙烯）、EPS（發泡聚苯乙烯）等苯乙烯下游衍生產品，這幾年隨大陸新產能大量投放，造成市場嚴重供過於求。

根據台達化內部統計分析，以ABS為例，2024年預估中國新增產能為120萬噸，總產能達到960萬噸，但預估總需求量只有680萬噸。而且2025年中國還有多達220萬噸ABS新增產能準備開出，推升總產能達到1080萬噸，但年需求量只有微增至760萬噸，供需失衡情況恐進一步擴大。

為此，台達化積極降低大陸香港市場的銷售比重，拓展印度、埃及和東南亞等新市場。台達化的ABS大陸香港銷售比重從2022年的49%，降到2023年的25%，今年前9月進一步降到16%；反觀其他市場銷貨比重已拉高到84%。

不過黃俊豪表示，由於中國產能嚴重過剩，形成內卷效應，許多產品外溢到亞洲鄰國，造成週邊市場現在競爭也是持續加劇，下一步台達電考慮再切入美國、中南美等新市場。

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台達化今年前3季營收新台幣139.2億元，年增25%；但稅後淨損2.4億元，比起去年同期淨損1.6億元，虧損擴大約50%，每股淨損0.6元。

展望第4季，黃俊豪表示，ABS主要應用在洗衣機、冰箱等白色家電，以及電視、音響等黑色家電，以及玩具等，相關產品受川普（Donald Trump）當選美國第47任總統的影響可能不小，台達化將持續提升銷售地區的廣度，減少對單一市場依賴，以發揮全產全銷。（編輯：楊凱翔）1131127