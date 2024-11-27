台灣民眾上網不再滑臉書？ 報告：3年掉10個百分點

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（中央社記者蘇思云台北27日電）財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今天發布2024年度台灣網路報告，民眾社群遷徙現象愈發明顯，臉書市占自2022年的61.22%一路下降到2024年的50.28%，3年來下降幅度超過10個百分點，Threads今年則躍居第6名、占比1.26%，擠下Dcard與小紅書。

台灣網路報告由台灣資訊社會研究學會進行調查，報告顯示，台灣民眾對數位環境的信任度面臨嚴峻挑戰。調查顯示，高達78.82%的社群媒體使用者認為平台充斥假新聞及不實資訊，63.25%即時通訊軟體使用者也遇到類似問題，甚至59.81%民眾認為傳統媒體也存在不實資訊，反映數位信任危機已出現於各類資訊平台。

台灣網路資訊中心執行長余若凡表示，台灣的網路使用率，不論是固網或行動網路都高達8成5以上，但也面臨著數位信任的重大挑戰。假訊息及詐騙案件的增加，已造成數位信任的危機，這並非台灣獨有的現象，而是全球共同面對的議題。另外，台灣已是全球遭受網路攻擊最多的國家之一，必須提升民眾對資安的認知與防護能力。

調查詢問最常使用的社群媒體部分，調查指出，以上網者為分母，臉書排第1，占50.28%；Instagram排名第2，占23.89%。抖音與TikTok排名第3，占2.87%。台灣本地的PTT占1.83%排第4；改名為X的推特排名第5，占1.62%

Meta去年新推出的社群平台Threads一躍成為第6名，占比1.26%，擠下Dcard與小紅書的原先排名。

即時通訊部分，以上網者為分母，LINE仍囊括9成以上市場，還略有成長，FB Messenger 與微信則排名第2與第3，占比分別為4.06%、1.50%，與LINE差距甚大。

報告指出，與過去2年相較，民眾「社群遷徙」現象愈發明顯，臉書市占率自2022年的61.22%，持續降到2023 年55.83%、2024年50.28%，3年來下降幅度超過10個百分點。臉書流失的使用者主要流向Instagram、X與抖音/TikTok。

報告指出，臉書雖然在整體市占率仍屬第1，但領先優勢逐漸下滑，可能肇因於社群平台愈加多元與分眾，除了原先就具有一定使用率的Instagram、X之外，諸如抖音/TikTok、Threads、小紅書等也吸引不少年輕使用者轉往新興社群平台。

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調查顯示，台灣18歲以上人口有88.39%在近3個月有上網經驗，跟2023年相較，整體上網率提高3.72個百分點。而近年積極推動的5G網路，調查目前台灣的5G使用率為38.06%，也比去年增加11.29個百分點。

此外，今年度調查也顯示，數位平台包含搜尋引擎或新聞入口網站、社群媒體、YouTube及即時通訊軟體，已成為台灣民眾獲取新聞的主要管道，占比達49.25%，首次超越傳統媒體的42.55%，顯示民眾新聞資訊來源持續朝向數位化發展。（編輯：潘羿菁）1131127