台積電愛心市集活動起跑 員工採購年貨兼送愛心

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（中央社記者張建中新竹28日電）台積電福委會與台積電慈善基金會共同舉辦的愛心市集活動今年邁入第4年，本週開始於各廠區巡迴舉行年貨大街活動，號召員工採購年貨送愛心，預計將有42個場次。

台積電今天於新竹科學園區晶圓12A廠舉辦愛心市集開幕儀式，人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅、執行副總經理暨共同營運長秦永沛以及晶圓12A廠廠長賴俊宇等主管皆出席活動共襄盛舉。

台積電發布新聞稿，何麗梅說，愛心市集活動採線上和線下舉辦，讓台積電員工的愛心可以不受場域和地理位置的限制，提供員工數百樣偏鄉以及弱勢團體銷售的年貨供選擇。

她表示，在台積電持續擴大業務能量的同時，希望員工發揮更多愛心，藉由支持友善環境的小農、青農與弱勢團體，讓更多人在這片土地上的努力可以被看見。

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愛心市集發起人秦永沛說，每年參加的廠商越來越多，感謝員工們的愛心。為了鼓勵員工發揮愛心，會將愛心市集的部分收益捐助給弱勢團體。

台積電表示，今年愛心市集共11個廠處單位響應，包括營運、人力資源、法務、企業策略發展、企業資訊技術、品質暨可靠性組織、以及董事長辦公室，匯集線上和線下參與設攤的店家達60家。自即日起至2025年1月9日止，於台積電新竹、台中及台南廠區巡迴。（編輯：黃國倫）1131128