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超商雙雄冬季推霜淇淋逆勢搶市 第4季營運淡季不淡

2024/11/28 19:45（11/28 19:56 更新）
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全家近年來新獲利引擎為霜淇淋，10年來賣破新台幣50億元，去年更銷售突破4000萬支，28日宣布，在冬季逆勢推出熱銷4大霜淇淋口味，以區域限定開賣搶市。（全家提供）中央社記者何秀玲傳真 113年11月28日
全家近年來新獲利引擎為霜淇淋，10年來賣破新台幣50億元，去年更銷售突破4000萬支，28日宣布，在冬季逆勢推出熱銷4大霜淇淋口味，以區域限定開賣搶市。（全家提供）中央社記者何秀玲傳真 113年11月28日
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（中央社記者何秀玲台北28日電）全家便利商店近年來新獲利引擎為霜淇淋，10年來賣破新台幣50億元，去年更銷售突破4000萬支，今天宣布，在冬季逆勢推出熱銷4大霜淇淋口味，以區域限定開賣搶市，要衝刺第4季業績，讓淡季不淡。

全家在2014年以一款草莓口味霜淇淋爆紅，颳起全台超商霜淇淋炫風，每個月都會更換霜淇淋新口味，10年累計研發超過百種，營收甚至超越茶葉蛋，可說是近年來成長最快的獲利小金雞之一。

全家向中央社記者表示，全家霜淇淋10年來打造「三圈半（冰淇淋的量）」經濟學，去年更銷售突破4000萬支，共有超過2200家門市販售，為全台最大霜淇淋店。

全家霜淇淋擁有全齡化、全季節性2大獨特性，根據內部數據顯示，除了年輕客群之外，霜淇淋有高達5成是超過40歲的顧客。

另外，為了在冬季逆勢成長，全家今天宣布，12月將推出今年熱銷4大霜淇淋口味，以區域限定販售方式衝刺業績。

7-11向中央社記者表示，7-11是目前通路中唯一同時擁有思樂冰、霜淇淋與酷聖石（COLD STONE）等3種現做冰品，於門市現場販售的連鎖超商，持續透過創新冰品搶市。

7-11表示，今年推出聚焦門市販售多元口味霜淇淋的「雪淋霜」自有品牌，也在酷聖石複合店推出「酷聖霜」品牌霜淇淋，希望以現做冰品大搶冰品市場。

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7-11也指出，持續透過創新冰品帶來多元體驗，創造社群流量和人潮，觀察到導入現做冰品的單店門市，平均可提升1至2成來客，因此看好民眾對現做冰品需求旺盛，今年將霜淇淋打造品牌化經營。

7-11除了「雪淋霜」品牌聚焦門市販售多元口味之外，酷聖石複合店則打造酷聖石品牌霜淇淋，延續酷聖石冰淇淋專賣店熱銷口味、經典脆餅杯的多樣配料形象。7-11表示，期許吸睛商品能帶來社群流量，進一步吸引顧客到店。（編輯：潘羿菁）1131128

7-11
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