台企銀：明年股利以股票為主 保留資金增強獲利能力

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（中央社記者張璦台北29日電）台企銀2024年至第3季合併稅後淨利新台幣88.67億元，較去年同期增加5.95%，針對明年股利政策規劃方向，台企銀今天指出，為持續擴充規模、增加獲利能力，明年應會採取剩餘股利政策，以發派股票股利為主，保留所需資金為原則。

台灣企銀今天舉行第3季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，公布2024年至第3季，合併稅後淨利88.67億元，較去年同期增加5.95%，每股稅後純益（EPS）0.97元，較去年同期減少0.05元。

陳紹晃說明，因台企銀2022年提列的特別盈餘公積迴轉，因此今年股利1.35元，其中股票股利的盈餘轉增資使股數增加11.5%，高於稅後淨利成長率，因此稀釋EPS；除此之外，各項業務表現及獲利數據，皆持續穩定成長。

陳紹晃表示，台企銀今年資產品質維持優良水準，2024年至第3季逾放比率降至0.16%、備抵呆帳覆蓋率則較去年同期上升至821.3%。

台企銀進一步指出，台企銀前3季獲利主要來自於放款業務收益，放款平均餘額較去年同期增加8.25%，其中成長動能來自中小企業放款及個人金融放款，年增率分別為5.35%、15.37%。

台企銀表示，獲利成長動能主要來自手續費淨收益挹注，受惠投資市場回溫，該行前3季財富管理業務表現強勁，帶動財富管理手續費淨收益年增20.16%；此外，放款手續費淨收益年增率達143.67%，包括一次性聯貸手續費收入、企金放款、購置住宅（含青年安心成家）貸款、衍生房貸壽險保費收入皆有所增長，帶動手續費淨收益成長。

談及明年股利政策規劃方向，台企銀指出，為持續擴充規模、增加獲利能力，明年應該會採取所謂的剩餘股利政策，以發派股票股利為主、保留所需資金為原則，其餘部分會再以現金股利的方式分派；至於提升資本適足率的計畫，目前仍以盈餘轉增資方式來充實資本。

會中法人關切房市議題，台企銀表示，近年來房價持續上升，預期政府可能會持續實施信用管控措施，防止市場過熱以及房價快速上漲，加上銀行法第72條之2的限額影響，導致整體市場資金趨於緊縮，且為控管相關授信風險，台企銀也將根據市況調整房貸條件，包括擔保的成數、利率等。

土建融市場方面，台企銀指出，近來台灣受極端氣候、地震影響，造成房屋倒塌事件發生，預估2025年老舊房屋換新以及廠辦重建，應會出現明顯需求，台企銀也將持續推動廠辦升級轉型、都更危老重建等業務。

展望明年業務，陳紹晃表示，推展方向將持續發展多元收益，著重個人金融業務及財富管理業務的推展，均衡獲利結構，延續年度盈餘成長動能。

海外業務經營方面，陳紹晃指出，則繼續積極承作海外優質聯貸，並加強國際金融人才培育，以支應海外業務經營所需，引領海外分行擴大業務，提升海外分行獲利占比。（編輯：楊凱翔）1131129