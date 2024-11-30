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輝達和特斯拉強攻人形機器人 台廠零組件供應鏈成形

2024/11/30 10:47
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）2025年全球大廠拚人形機器人量產，不僅輝達、特斯拉、Open AI、亞馬遜、本田等積極布局，中國廠商企圖心強烈，台廠包括盟立、上銀、台灣精銳、利茗機械、宇隆、和大、富田電機等，積極布局人形機器人關鍵元件，供應鏈逐步成形。

市調研究機構TrendForce評估，2025年機器人大廠逐步實現量產，預估2027年全球人形機器人市場產值，有機會超越20億美元，2024年至2027年間市場規模年複合成長率，將達154%。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在11月24日於香港科技大學對話論壇中指出，機器人需要理解物理世界的人工智慧，他預期，可以達到高量產製造的機器人產品有三種，包括汽車、無人機、以及人形機器人，其中人形機器人的量產程度將是最高的。

黃仁勳表示，有了上述三種機器人類型，人類可把機器人技術擴展至極高的產量。

電動車大廠特斯拉（Tesla）也強攻人形機器人，執行長馬斯克（Elon Musk）在10月一場公開活動上預言，全球到2040年至少會有100億台人形機器人，超過全球人類人口。

7月下旬特斯拉表示，人形機器人Optimus已在其中一家廠區內，自動化執行生產電池相關工作，執行長馬斯克（Elon Musk）透露，2025年將少量生產Optimus機器人供公司內部使用。

Open AI也與AI機器人新創公司Figure合作，開發OpenAI大模型為基礎的機器人，Open AI也轉投資挪威1X Technologies開發EVE人形機器人。美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）轉投資機器人新創公司Agility Robotics，設計開發廠區用Digit人形機器人，市場預期2025年將上市。

此外，美國波士頓動力（Boston Dynamics）持續開發人形機器人Atlas，日本本田（Honda）、英國Engineered Art等長期布局人形機器人。

本土投顧法人分析，全球人形機器人廠商近10年大幅增加，截至今年6月，全球企業參與家數已超過160個，其中中國廠商積極布局，參與企業家數占比37%，美國居次占比19%，日本占比11%，中國廠商近5年參與企業數量倍增。

觀察人形機器人關鍵零組件內容，法人指出，包括關節驅動模組、力矩感測器、諧波減速機、滾柱螺桿、無框力矩馬達等，台灣廠商在人形機器人供應鏈也逐漸成形。

TrendForce評估，人形機器人的軟硬體供應鏈，將與智慧終端設備、工業機器人與無人機供應鏈高度重疊，目前在此三類供應鏈具備競爭優勢的供應商，未來更容易切入人形機器人市場。

傳動元件大廠上銀，在人形機器人領域具備諧波減速機、滾柱螺桿技術，上銀先前指出，人形機器人所需減速機 、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件，上銀都有開發，法人預期上銀人形機器人營收有機會逐年翻倍。

自動化解決方案商盟立透過與中國廠商合資方式，布局人形機器人關節模組產品，以及諧波減速機、特種無框力矩電機、機器人關節、控制器等關鍵零件。

此外包括台灣精銳、利茗機械（LIMING）、宇隆、和大等，持續布局各種機器人減速機解決方案。

特斯拉關鍵馬達供應商富田電機，積極開發機器人用多關節馬達。富田電機說明，機器人多關節馬達技術，與電動車動力系統息息相關，多關節馬達也是一整組系統，內建齒輪箱、驅動器等關鍵元件，富田電機延續車規標準，開發機器人多關節馬達系統。（編輯：翟思嘉）1131130

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