百億投資AI新創 數發部拚明年首季正式受理

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（中央社記者蘇思云台北3日電）數發部書面報告指出，先前規劃的「加強投資AI新創實施方案」已獲得新台幣100億元額度，辦理年限為10年，力求今年完成行政程序，希望明年第1季正式受理投資案件申請，推動台灣走向下一波AI經濟轉型。

立法院交通委員會明天邀請數發部長黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢，也將審查114年度中央政府總預算案關於數發部單位預算。

根據今天出爐的數發部業務概況及立法計畫報告，為加強輔導及投資數位產業，數發部跟國發會合作，匡列國發基金100億元投資AI新創，加速AI相關應用落地普及，並結合軟體及資安產業，讓數位經濟產業在2026年成為新的兆元產業。

數發部指出，先前規劃「加強投資AI 新創實施方案」已在今年8月9日獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，匡列100億元額度，辦理年限為10年，前7年為投資期，後3年為處分期。

數發部指出，正啟動方案推動投資前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，力求今年內完成行政程序，期盼明年第1季正式受理投資案件申請。透過整合國內現有產業鏈，吸引外商來台投資數位創新產業，帶領台灣走向下一波AI經濟轉型。

此外，數發部也推動輔導資服業開發雲端解決方案，透過「數位雲服務主題式研發補助計畫」，推動資服業者發展扣合產業需求的雲服務方案，協助中小企業導入便捷易用的數位工具提升競爭力。

數發部表示，今年持續輔導59家資服業者投入研發雲服務，強化服務能量並落實資安及個資保護，預期促使業者新增投資累計6億元以上，擴散各行各業帶動至少3000家以上中小企業使用雲服務，新增客戶營收7億元以上。

外界也關注數發部推動新聞業與大型數位平台共榮機制的進度。數發部指出，依據「國內產業與大型數位平台共榮發展協調小組」會議決議，跟通傳會（NCC）及文化部合作，已經召開3輪共8場大型數位平台與新聞產業對話會議。

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數發部指出，Google已委由數位經濟暨產業發展協會執行「台灣新聞數位共榮基金」，協助新聞產業數位轉型。數發部認同新聞有價，也持續關注國際發展趨勢，現階段各方意見錯綜複雜，加上國際發展持續變化，相關法制措施仍須審慎評估、研議，並凝聚民眾共識。

數發部承諾將持續扮演溝通平台角色，與其他部會共同協助國內媒體產業與大型數位平台溝通，未來政策或立法規劃將依行政院指示辦理。（編輯：楊凱翔）1131203