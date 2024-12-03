推動外泌體全球代工商模 訊聯細胞智藥12/12登興櫃

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（中央社記者何秀玲台北3日電）訊聯集團旗下專研外泌體幹細胞新藥及研發的訊聯細胞智藥，預計12日登錄興櫃。董事長蔡政憲表示，將協助多個業態再生醫學化，打造全新外泌體再生醫學產業，至今已吸引近400家業者合作，另有約200家合作方進一步成為投資方。

蔡政憲指出，訊聯細胞智藥今年第1季起推動「Exosome Foundry（外泌體全球研發代工）」新商業模式，外泌體推展至今，除了跨領域開創醫美、整型外科、皮膚科及婦產科等院所，再進一步耕耘中醫與獸醫兩大領域，未來可望帶動4000家中醫診所、1500家獸醫院產業躍進。

另外，訊聯細胞智藥也從醫療保健、光電護膚、妝品製造、藥廠、醫材儀器、芳療產業、髮妝保養等多類業態與業種，加值多項產業創造綜效式成長。

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他說，訊聯細胞智藥結合今年最夯2項技術，包括AI與microRNA（小分子核糖核酸，簡稱miRNA），助攻外泌體再生醫學產業加速發展；運用AI模擬miRNA功效，確保外泌體冷鏈運輸的穩定性，將訊聯擁有22年全程溫控專業運送細胞經驗的車隊，擴大應用至外泌體產業。

蔡政憲說，訊聯以製藥規格製備外泌體，服務範疇擴及多元產業，願景在協助多個跨業態再生醫學化，未來外泌體再生醫學產業將至少涵蓋3000家企業、院所，期望創造醫界、業界、資本市場的三贏局面。（編輯：張良知）1131203