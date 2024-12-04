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低軌衛星在台設地面站？OneWeb代表：都有討論

2024/12/4 18:41（12/4 19:36 更新）
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Eutelsat OneWeb亞太區副總裁艾納尼（Neha Idnani）（右）與聯網事業群總裁杜加定（Cyril Dujardin）（左），參加英國在台辦事處4日下午舉辦的媒體聯訪，對於低軌衛星是否在台設地面站，表示都有跟台灣政府與業者討論。中央社記者蘇思云攝 113年12月4日
Eutelsat OneWeb亞太區副總裁艾納尼（Neha Idnani）（右）與聯網事業群總裁杜加定（Cyril Dujardin）（左），參加英國在台辦事處4日下午舉辦的媒體聯訪，對於低軌衛星是否在台設地面站，表示都有跟台灣政府與業者討論。中央社記者蘇思云攝 113年12月4日
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（中央社記者蘇思云台北4日電）目前台灣OneWeb低軌衛星訊號仰賴關島等地面站，通訊韌性議題引發關注。來台訪問的Eutelsat OneWeb代表說，設地面站或是要透過其他方式，都有與台灣政府與中華電信討論，法國與英國政府是公司股東，背後有民主政府支持，這也是獲得其他許多國家與台灣信任的原因。

英國在台辦事處今天下午舉行Eutelsat OneWeb媒體聯訪，包括Eutelsat OneWeb亞太區副總裁艾納尼（Neha Idnani）與聯網事業群總裁杜加定（Cyril Dujardin）親自出席。

艾納尼指出，Eutelsat OneWeb是全球唯一整合同步軌道衛星（GEO）和低軌道（LEO）衛星服務的廠商。台灣對Eutelsat OneWeb是很重要的地區，這次可以親自來台，更能確保台灣所需的通訊韌性與服務。Eutelsat OneWeb跟台灣的合作夥伴中華電信一起協助讓訊號覆蓋全台，背後也獲得政府大力支持，未來也盼持續擴大跟台灣合作。

數發部去年起推動2年期計畫，透過低軌衛星與中軌衛星等非同步衛星，在國內外共773個點位進行測試，確保緊急事後通訊不中斷。數發部長黃彥男今天表示，根據業者說法，預計年底前可以24小時涵蓋。

媒體關注是否有機會跟更多台廠供應鏈合作，杜加定指出，目前使用技術已有許多台灣元件，未來可以擴大這類合作。台灣具備資通訊產業強項，廠商是否可以有組織地一起參與技術研發，不管是衛星本體製造、技術、地面站、整體網路與系統等，都有許多合作機會。

至於業者推展第2代低軌衛星的進度，杜加定指出，衛星技術是採逐步演進方式，現在已開始更新衛星，可稱為1.5代，逐步強化新功能，包括5G連網、衛星端跟終端都可推出全面的5G系統，後續可能2026年開始小幅更新，下一代新衛星到空中可能2030年後，屆時衛星間可以通訊，訊號不需要再到地面做連接。

此外，由於台灣目前OneWeb低軌衛星訊號仰賴關島、泰國與南日本地面站，若考量通訊韌性議題，業者未來是否可能在台灣設置地面站。

杜加定指出，以覆蓋率而言，不一定需要在台灣設地面站（Satellite Network Portal, SNP），但是否要設地面站或是要透過其他方式，都有跟台灣政府與業者討論。作為私人公司，也要看台灣需求而定，多項因素都會持續評估。

不過，萬一台灣發生緊急事件，Eutelsat OneWeb是否不畏不友善國家施壓持續提供衛星通訊服務。

杜加定回應，Eutelsat OneWeb參與許多國家的國防與國家網路安全韌性計畫，原因在於雖是私人公司，但股東有法國與英國政府，背後有民主政府支持，這也是獲得其他許多國家與台灣信任的原因。

至於拓展衛星服務的挑戰，杜加定表示，衛星是很好的通訊備援，技術上如何把衛星連到地面，還有各國法規等，都可能影響業務進展。（編輯：林淑媛）1131204

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