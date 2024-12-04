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經部擬推小屋頂光電獎勵最高30萬 估4年12萬戶受惠

2024/12/4 19:43
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（中央社記者曾智怡台北4日電）為增加屋頂光電設置誘因，經濟部預計明年推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，獎勵對象為私有建築物屋頂面積1000平方公尺以下，每kW獎勵新台幣3000元，每案最高30萬元，計畫為期4年，投入經費40.8億，估12萬戶受惠。

能源轉型迫在眉睫，以光電設置來看，由於環境爭議性小，目前以屋頂型光電推動成效較佳。能源署估算，114年光電累積設置達13.82GW，其中，屋頂型已有8.76GW；115年階段性目標為20GW，119年擴大至31GW。

為增加光電設置動能，經濟部將推出家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，預計明天行政院會通過，獎勵對象為私有建築物屋頂面積1000平方公尺以下，如屋主、光電業者；獎勵金額每kW 3000元，每案最高30萬元，地方政府可加碼獎勵。

能源署指出，本計畫期程4年（114至117年），每年預算10.2億，由經濟部撥款，地方政府執行。

執行效益方面，可創造家戶屋頂設置擴散推廣效益，案件成長達4.5倍，預計推廣擴散12萬戶設置光電；以每案申請10kW來看，每年獎勵小屋頂3萬件。

目前國內光電維持躉購費率獎勵，以最小的裝置容量級距、10kW以下屋頂光電費率最高，每度為5.7848元。換言之，未來設置小屋頂光電除有躉購費率支持，還能再享額外獎勵。

能源署表示，因每年獎勵300MW，4年估獎勵1200MW屋頂光電設置量能，有望帶動投資額720億元。（編輯：翟思嘉）1131204

#光電
#經濟部
#能源署
#屋頂
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