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櫃買中心：上櫃債券ETF規模突破3兆 創歷史新紀錄

2024/12/4 19:59（12/4 20:54 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北4日電）台灣資本市場再創新里程碑，櫃買中心今天表示，櫃買中心債券ETF資產規模目前位居亞洲第一，截至今年11月底止，上櫃債券ETF最新資產規模突破新台幣3兆元，達3兆470億元，目前共計85檔。

櫃買中心表示，債券ETF在櫃買中心掛牌交易，掛牌數檔數占台灣整體債券ETF逾9成，相較去年底2兆元，增長幅度達52%，且規模持續創歷史新高。

此外，今年以來上櫃債券ETF總成交金額達2.99兆元，成交日均值達135.98億元，相較去年日均值50.71億元，大幅成長168%，顯示債券ETF在穩健投資及資產配置需求的帶動下，持續受到投資人的高度青睞。

櫃買中心表示，近幾年全球利率變動劇烈，以及經濟環境不確定性增加，使投資人更加重視穩健型金融商品，而債券ETF因具有流動性高，費用較低且透明度佳的特性，成為市場的熱門選擇。

自112年以來，隨著全球利率見頂及投資人對固定收益商品需求攀升，債券ETF持續吸引資金流入，推動規模快速增長，目前共有10檔規模超過千億元的債券ETF掛牌交易，其中規模前五大的債券ETF分別是元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、群益ESG投等債20+（00937B）、元大AAA至A公司債（00751B）及元大投資級公司債（00720B）。

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櫃買中心近年也致力推動永續發展，積極開創永續商品與創新制度，除了推廣企業發行永續發展債券，在ETF方面也積極鼓勵投信發行ESG ETF，目前已有4檔ESG債券ETF上櫃掛牌。

根據全球知名投資研究機構晨星（Morningstar）最新至11月底的統計，上櫃債券ETF群益ESG投等債20+（00937B）規模達2458億元，已成為全球最大ESG債券ETF，櫃買中心希望藉由推動市場ESG商品發行，鼓勵企業投入永續發展，並引導投資人共同重視永續議題。（編輯：楊凱翔）1131204

#台灣
#櫃買中心
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