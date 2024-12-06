廣閎科11月營收攀27個月高 瑞昱創9個月低
2024/12/6 10:27
（中央社記者張建中新竹6日電）IC設計廠廣閎科和瑞昱11月營收表現不同調，廣閎科11月營收重登新台幣1億元之上，達1.04億元，創27個月新高；瑞昱11月營收滑落至87.22億元，創9個月低。
廣閎科自結11月營收達1.04億元，月增12.31%，較去年同期成長38.73%，前11月營收9.71億元，年增9.88%。
廣閎科指出，散熱風扇馬達驅動IC和高電流金氧半場效電晶體（MOSFET）是營運成長主要動能；其中，伺服器散熱風扇馬達驅動IC去年下半年銷售開始攀升，去年營收比重約3%，今年比重突破1成關卡，明年可望進一步揚升。
至於高電流MOSFET產品，廣閎科表示，今年產品比重不到5%；不過經過3、4年努力，根據客戶需求預估，明年產品比重有機會突破10%。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
網通晶片廠瑞昱受淡季效應影響，11月營收滑落至87.22億元，月減2.5%，連續4個月下滑，較去年同期成長11.73%，前11月營收1047.18億元，年增18.64%。
隨著時序步入傳統淡季，瑞昱預期，第4季業績將自第3季高點滑落，不過今年總營收仍可望較去年有不錯成長。包括WiFi無線網路、交換器等網通規格升級，以及人工智慧電腦（AI PC）效應，將是驅動明年營運成長主要動能。（編輯：林家嫻）1131206
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。