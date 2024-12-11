台彩：前11月銷售額1425.8億元 樂觀看全年創新高

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（中央社記者張璦台北11日電）台彩今天表示，今年截至11月底，銷售金額新台幣1425.8億元、年增4.1%，樂觀看待全年將寫歷史新高紀錄；其中，電腦型銷售609.2億元、年減5%，立即型816.6億元、年增12.5%，立即型銷售額已提前刷新歷史新高。

台灣彩券公司為感謝彩券經銷商辛勞，在全國舉辦4場2024年公益彩券績優經銷商表揚大會，共表揚148位電腦型及立即型彩券績優經銷商。台北場於今天舉行，台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏，以及財政部國庫署長陳柏誠等人出席。

黃志宜表示，台灣彩券產業穩定且持續創造佳績，目前全國公益彩券經銷商已超過6萬7000人，自第3屆起累積至今的彩券盈餘已高達4936.59億元，2023年度公益彩券盈餘更創歷史新高、達354.36億元。

台彩表示，中國信託商業銀行與台灣彩券公司每年提供回饋金給政府辦理各項社會福利措施，第3、4屆共17年發行期間總計提供回饋金416.08億元；第5屆除發行期間每年提供27億元回饋金給政府外，另提供6.07億元用於經銷商照顧、1.5億元用於公益彩券形象建立及健全彩券市場。

台彩指出，今年為第5屆公益彩券第1年，除積極輔導經銷商相關彩券知識、銷售技巧與法規，也持續努力於經銷商安全照顧，例如與警政署合作，於全國舉辦100場安全防護講習。

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針對今年台彩銷售情況，黃志宜指出，截至11月底，銷售金額1425.8億元、年增4.1%；其中，電腦型609.2億元、年減5%，立即型816.6億元、年增12.5%。立即型銷售額已提前創新高。整體銷售金額方面，樂觀看待全年將寫歷史新高紀錄。

黃志宜表示，電腦型彩券銷售額呈現年減，主要有3大原因。首先，去年適逢第4屆公益彩券屆滿，有推出Bye Bye Sale活動，今年則無；第2，今年截至目前大樂透頭獎頻頻開出、達22次，相對沒有累積出高額獎金，較難吸引更多民眾購買；第3，威力彩頭獎方面，今年目前最高獎額僅6.3億元、去年則為11.6億元。（編輯：張良知）1131211