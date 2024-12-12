經部預告114年光電躉購費率降最多5% 小水力新增級距

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（中央社記者曾智怡台北12日電）經濟部今天預告114年度再生能源電能躉購費率草案，太陽光電除小型屋頂的躉購費率持平，其餘級距調降約2至5%；小水力發電新增1到100瓩級距，以反映不同規模成本差異。其他包含風力、地熱、海洋能等費率皆無調整。

根據「114年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，太陽光電部分，躉購費率維持區分上下半年2期，除了屋頂型最小級距1瓩以上不及10瓩，第一期維持113年費率水準，其餘分類級距費率皆調降，以反映技術成本降低，降幅約2到5%，但為持續鼓勵屋頂型光電推動，10瓩以上不及20瓩降幅減少2/3。

能源署官員表示，外界反應物價波動、缺工缺料影響成本，皆有納入躉購費率制定考量，整體第一期（上半年）費率介於3.5337元至5.7055元。

對於費率逐步下修，何時迎來退場，官員指出，過去光電9成賣給台電，現在已降至7成，代表有3成到市場交易，進入市場價格約5元以上，高於躉購費率平均4到4.5元，代表業者會越來越不受到躉購費率影響，「市場越成熟就越有退場可能」。

風力發電、地熱、海洋能均維持113年度費率水準，其中，海洋能為單一費率，每度7.3200元，地熱費率最高為7.3213元，風力1瓩以上不及30瓩每度7.4110元，三者皆屬再生能源躉購費率較高費率。

業界關切114年是否新增浮動離岸風電躉購費率，官員表示，國際上浮動風電畢竟是新技術，成本價格懸殊，且目前尚未有此種風機實績，因此並未討論出結果，將持續蒐集探討國內外案例資訊，納入費率審定程序。

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生質能、廢棄物發電方面，同樣維持去年水準，但原農業廢棄物與農林植物的躉購分類，改放到生質能項目下面的「固態生質燃料及國內農業剩餘資源」，躉購費率每度5.1407元。

此外，為反映外界期待與不同規模成本差異，小水力發電新增1到100瓩費率級距，躉購費率每度4.9548元，其餘級距躉購費率維持113年度水準，即100瓩以上不及500瓩、500瓩以上不及2000瓩、2000瓩以及不及2萬瓩，躉購費率分別為每度4.8936元、4.2285元、2.8599元。（編輯：楊蘭軒）1131212