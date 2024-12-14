統一超接手清水服務區14日開幕 設50個專櫃拚營收

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（中央社記者何秀玲台北14日電）統一超今年3月接手清水服務區，投入上億元改裝，今天正式開幕。統一超表示，導入50個專櫃，其中近1/3櫃位為全台服務區首次引進，今年11月試營運期間已帶動人潮與業績，較改裝臨時櫃期間成長近2倍。

清水服務區自2006年起穩居國道服務區營收排行冠軍，2023年營收約新台幣7.61億元，新東陽經營至今年2月底，改由統一超接手經營。

統一超指出，清水服務區主要建物占地超過5000坪，規劃3個樓層並導入50個專櫃，1樓為伴手禮專櫃，2樓則有7-11與即食即飲專櫃。3樓除美食櫃外，還有以台中高美濕地為靈感，將濕地內活躍招潮蟹意象為外觀設計的星巴克，以及商場內部設計3D影像牆，整體櫃位較改裝前增加超過2成，包含連鎖店、在地名店等，其中14個櫃位為國道服務區首次引進品牌。

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而統一超自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓7大類別，目前總計共60個商場。

統一超商也表示，為持續發展生活服務平台，深耕國道服務區經營，目前共計有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區結合在地特色，期望「清水服務區」正式開幕營運後，可再帶動商場整體業績向上。（編輯：張若瑤）1131214