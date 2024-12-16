研調：美國左右綠氫產業 川普上台政策陷不確定性

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（中央社記者潘智義台北16日電）研調機構DIGITIMES分析師余佩儒今天指出，拜登政府支持潔淨氫能政策，隨著川普2025年上任，政策方向的不確定性正牽動全球氫能市場的未來格局，競爭國如歐盟與中國的動向也值得關注。

余佩儒表示，美國在綠氫產業的政策支持與產業發展息息相關，拜登政府對綠能產業發展相對支持，分別於2021年11月、2022年8月通過「兩黨基礎建設法案」（BipartisanInfrastructure Law；BIL）和「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act；IRA），為美國支持綠氫發展的兩大關鍵法案，以協助電解槽業者降低營運成本，實現每公斤氫氣生產成本低於1美元的目標。

據美國能源部規畫，預計到2026年，潔淨氫生產成本為每公斤2美元，到2031年降為每公斤1美元，為全球綠氫市場設定新標竿。

余佩儒說明，美國「降低通膨法案」中的潔淨氫能生產租稅抵減（Clean Hydrogen Production Tax Credit；PTC，簡稱45V），為10年期的潔淨氫能補貼政策，在美國生產的綠氫每公斤最高可補貼3美元，帶動全球電解槽新創公司至美國發展，預期美國將在2024至2026年進入GW級電解槽工廠擴大製造階段。

DIGITIMES指出，美國電解槽獨角獸Electric Hydrogen、新創公司Evoloh受美國能源部支持，擴大在美國建GW級電解槽工廠，預期於2024年後開始營運並持續提升產能。Electric Hydrogen 1.2GW電解槽工廠已於2024年4月運轉，而Evoloh 3.75GW電解槽工廠將於2025年營運，並持續提升年產能至15GW。

余佩儒指出，潔淨能源新創公司發展初期的政府計畫補助為營運關鍵，而企業創投的投資也是營運資金重要來源，亞馬遜氣候承諾基金投資Electric Hydrogen、Sunfire等電解槽新創公司，致力於支持亞馬遜淨零減碳目標，而3M創投參與Evoloh的A輪融資，為3M氫能技術部署策略之一。

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不過，DIGITIMES預期，由於川普對化石燃料的支持，預期美國2025年在氫能產業發展上，將會相對支持灰氫，甚至是結合碳捕捉、利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage；CCUS）的藍氫，排擠上述兩法案對綠氫業者的補貼資源，可持續觀察川普新政對潔淨氫能生產租稅抵減，甚至是對氫能產業補貼等作法是否調整。

余佩儒認為，川普上任對全球氫能產業的潛在影響，一是美國政府綠氫相關補助的放緩，業者可能將更依賴企業創投等私人資金推動技術發展，二是美國綠氫發展領導地位的移轉，歐盟與中國等主要經濟體可能強化其在綠氫的領導地位，擴大綠氫相關政策計畫推動，進而改變全球綠氫的領導格局。（編輯：張均懋）1131216