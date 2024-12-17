總統：盼ICT產業與國家發展結合 迎接各種挑戰

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（中央社記者潘智義台北17日電）總統賴清德今天在台北市電腦公會會員大會致詞表示，希望將資通訊（ICT）產業實力與國家發展結合，因為台灣在印太區域第一島鏈，受到各種挑戰，需要產業實力跟國防、國安結合在一起。

台北市電腦公會（TCA）今天舉行會員大會暨成立50週年慶，賴總統致詞指出，台灣位處印太第一島鏈，要鞏固民主陣營，守護台灣需要力量，例如現在需要無人機載具，水面艇或是機器人、水下載具，如果有辦法將產業發展跟國家本身的需要結合，相信效益一定很好。

賴總統說，台灣在太空、海洋領域涉獵較少，產業在立足台灣、布局全球之際，也不能夠忘掉台灣有能力競逐太空，有機會探索海洋，讓國家的產業更廣、更大，力量更強。

總統強調，期盼全世界在繁榮發展的時候，台灣能夠非常稱職地扮演關鍵角色。未來政府要做的事，一定是提高科技預算，明年科技預算達新台幣1965億元，比今年多77億元。

他指出，除科技政策之外，還有預算支持，過去台灣在資通訊（ICT）或半導體議題有很好的基礎，未來可以在食衣住行及育樂各方面，提出應用的解決方案。政府會設立國家資料中心，讓台灣擁有主權AI，也會建置足夠算力的國家資料中心及超級電腦，持續栽培人才及人工智慧人才；同時鬆綁法令，建置新的法令，讓ICT產業能夠跟國家未來發展結合在一起。

總統表示，日前出訪友邦之行，感受到大家共同努力，累積台灣實力，讓國際社會感受到台灣的重要性，所到之處得到很多肯定、重視；科技人從機械文明走到資訊文明，從PC到網際網路、到行動通訊，現在又邁入人工智慧時代，希望大家團結合作，將來能夠走得更順更遠，讓國家更壯大。

賴總統特別拜託產業界，除了繼續努力外，也能成就國家願景。他在520就職時提到國家發展的策略、願景，第1個是「前瞻未來，智慧永續」、第2個是「競逐太空，探索海洋」、第3個是「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。

他表示，未來是全面數位化時代，也必然會食衣住行育樂都智慧化，甚至會智慧城市、智慧空間。如何利用ICT產業技術，或者半導體、人工智慧實力，讓台灣能順應人工智慧時代來臨，妥善因應氣候變遷，讓國家邁向智慧、永續新的時代將十分重要。

總統表示，今年是台北市電腦公會50週年，很榮幸一起慶祝，見證歷史里程碑。50年篳路襤褸走過各種艱辛歷程，會員從15家到3100家，從機械文明走向資訊文明，相當不易，不僅和個人賽跑，成就個人，也壯大公會，帶領台灣走向世界。（編輯：張良知）1131217