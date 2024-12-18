鄉林啟動北市中山區11萬坪都更 初估總銷達1.4兆元

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（中央社記者何秀玲台北18日電）鄉林建設董事長賴正鎰今天宣布，將在台北市中山區新生北路、民權東路、民族東路與松江路間，範圍橫跨40多個街廓、共11萬坪土地啟動都更案，預計投資新台幣2200億元，初估總銷達1.4兆元。

賴正鎰出席鄉林新都更案記者會，他表示，將打造總樓地板面積逾60萬坪的純住宅區，將分6階段、15年完成，初估都更拆遷戶數逾1.1萬戶，未來中山區整體房價有望看漲。

賴正鎰表示，此都更案今年6月動工後，加速附近老舊公寓所有權人主動來談合作，近半年來已完成第一階段整合的7個街廓，整合面積約1.1萬坪，地主所有權人近千人，約600人簽妥「都市更新合建契約書」，整合與規劃同步進行，待準備好各項資料，近期將會送台北市政府都市更新審議委員會審查。

賴正鎰說，他到過包含日本、大陸及美英法等國家考察，都很早就啟動都更計畫，不僅改變城市風貌，也可迎來國際級的宏觀建築規劃，他希望能讓中山區成為台北市國際都更示範區。

他表示，台北多數都更案坪數都不大，且建案點狀分布，因未能作整體性的規劃而顯得凌亂，以都更案最多的中山區來看，多數都更案整合土地多在300至500坪左右，雖然地段優越，但受限於基地面積，幾乎是沒有社區整體規劃以及與周邊環境串聯，重建後只有自身建築，仍與周遭環境格格不入。

賴正鎰指出，都市更新是政府重點政策，台北市於民國112年起陸續推出「都更八箭」政策，台北市長蔣萬安宣布北市進入大都更時代，且立院今年10月25日三讀通過「都市更新條例第65條修正案」，增加老屋翻新改建誘因，他相信越來越多所有權人願意參與都更合建。

談到明年房市走向，他表示，將是價穩量縮格局，預估量方面將大幅萎縮3成，雙北漲幅有限，桃園以南漲幅過高部分區域，價格將會微調回來，而且明年第1季就可能發生。

他說，這2、3年房價漲得太離譜，實在漲的太高，央行今年9月祭出第7波信用管制後，其實已讓房市冷靜下來；全台看房來客數量就少了50%多，投資型客人幾乎消失，對首購看來影響不大。

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價格方面，他觀察，蛋黃區「不會（鬆）動」，如雙北房價就很穩定，漲幅約30至40%不大，但蛋白區像是桃園以南，先前漲幅過高，甚至有漲到200%至300%的區域，可能就會向下調整，尤其是明年建商發現現金流不足的時候，價格就會調整。

未來美國總統川普（Donald Trump）上任後對台灣的影響，賴正鎰認為，看起來美國將會陸續調降利率，中國近期祭出多項經濟措施，恐怕也會遭受通膨壓力，但台灣沒有亂印鈔票，通膨壓力較輕，房地產還是維持穩定走向。（編輯：張均懋）1131218