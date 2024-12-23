台股漲594.29點
2024/12/23 13:50
（中央社台北23日電）台北股市今天開高走高，收盤漲594.29點，為23104.54點，漲幅2.64%，成交金額新台幣3530.86億元。
加權指數開盤為22811.56點，盤中最高23132.25點，最低22811.56點；不含金融股指數20173.49點，漲538.87點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.4%、食品股漲1.7%、塑化股漲1.45%、紡織股漲0.5%、機電股漲3.12%、造紙股漲2.43%、營建股漲1.58%、金融股漲1.77%。
委買張數2067萬8342張，委賣張數1179萬2975張，成交張數683萬4095張。
收盤時上漲837家，下跌160家，持平60家。
成交量前5名個股為友訊、昆盈、復華台灣科技優息、陽明、華南金。
漲幅前5名個股為精聯、東華、直得、詮欣、冠西電。
跌幅前5名個股為福懋油、興泰、天瀚、今皓、波力-KY。1131223
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