第3季國銀營運績效出爐 員工貢獻度人均279.6萬

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行第3季國銀營運績效季報出爐，國銀平均員工貢獻度為新台幣279.6萬元，穩定走揚；國銀一字排開後，排除性質特殊的銀行，冠軍續由花旗銀行以1722萬元拿下，第二名是京城銀行的669.1萬元，第三則為滙豐銀行598.4萬元。

根據央行第3季國銀營運績效季報，39家銀行中，平均員工貢獻度為279.5萬元，優於第2季的278萬元，若和去年同期的255.5萬元相比，年增9.4%。

進一步觀察國銀員工獲利貢獻度（年率化稅前淨利/員工人數）排名，扣除性質特殊的輸銀及農業金庫後，花旗銀行以1722萬元連三季居首位，第二名是過去長年居冠的京城銀行，以669.1萬元居次，第三至五名依序是滙豐銀行、上海商銀、兆豐銀行、台灣銀行。

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不過，銀行主管分析，花旗將消金部門賣給星展銀行後，已經算是企金銀行，加上員工人數減少，以員工獲利貢獻度算法來看，自然更容易勝出。

至於員工貢獻度排名較高的銀行，為何不是外界熟知的大型金控，反而多是中小型銀行出線，央行解釋，員工獲利貢獻度算法是年率化稅前淨利除以員工人數，員工人數是分母，而大型金控通常員工人數多，以此基礎推算之下，中小型銀行較容易有好成績。（編輯：楊凱翔）1131223