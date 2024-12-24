鴻海攻AR眼鏡 台中設MicroLED產線拚明年量產

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海今天上午宣布，攜手Porotech進軍擴增實境（AR）眼鏡市場，藉由雙方合作，鴻海加速布局AR與MicroLED技術，計畫在台中建立MicroLED晶圓製程產線，預計2025年第4季投入量產。

鴻海上午透過新聞稿宣布，攜手Porotech進軍AR眼鏡市場，整合Porotech在氮化鎵（GaN）技術，以及鴻海MicroLED晶圓製程，雙方提供封裝、光學模組一站式垂直整合服務，因應微型顯示晶片以及AR眼鏡生產需求，提供AR顯示解決方案，攜手推動全球AR與微型顯示技術發展。

按照雙方合作內容，鴻海將加速布局AR與MicroLED技術應用，並計畫在台中建立MicroLED晶圓製程產線，預計明年第4季投入量產。

鴻海表示，看好未來AR市場，新廠啟用可加速台灣在AR眼鏡與MicroLED技術的重要地位。

鴻海集團S事業群總經理陳偉銘表示，鴻海攜手Porotech，進一步將研發成果邁向量產化，希望儘速為全球市場帶來輕薄短小高效能的解決方案。

根據資料，Poro Technologies總部位於英國劍橋，在台灣新竹設立研發中心，主要布局AR和人工智慧AI技術應用，包括氮化鎵技術、MicroLED 解決方案、光通訊和共同封裝光學元件（CPO）技術等。（編輯：潘羿菁）1131224