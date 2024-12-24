台銀：爭取年終獎金上限調至4.6個月 生育補貼10萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北24日電）國銀龍頭台灣銀行優化員工福利，台銀今天表示，擬向財政部、人事行政總處爭取4大面向福利，包含年終獎金上限4.4個月調高至4.6個月、加碼生育補助至新台幣10萬元、推動員工持股信託、上調免稅伙食費。

立法院財政委員會11月下旬通過主決議，要求財政部會同行政院人事行政總處，提出拉近國營金融事業機構與泛公股金融同業的伙食費、生育補助、獎金、員工福利信託等相關方案。

台灣金控董事長凌忠嫄日前曾表示，國營銀行年終獎金上限僅4.4個月、遠不及民營同業，因此她「要看看有哪裡可以幫同仁努力一下」，藉此留才攬才。

台銀高層今天進一步指出，在金融業高度競爭環境之下，不提升員工福利，難以吸引優秀人才，因此規劃推動優化員工福利方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

以台銀來說，預計生育補助由現行的一胎5000元，大幅調高至10萬元；年終獎金方面，希望上限則由4.4個月恢復至先前的4.6個月，並將爭取推動員工持股信託機制。同時，免稅伙食費也預計由750元，增加至3000元。

此外，展望明年業務，為響應政府推動亞洲資產管理中心，台銀表示，台銀會積極發展財管業務，明年上半年將加快腳步申請財管2.0執照。海外據點方面，台銀福岡代表人辦事處預計升格為出張所，服務台商供應鏈，預計明年向金管會提出申請。（編輯：潘羿菁）1131224