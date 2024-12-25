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縮小國營與泛公股銀行員工福利 財長：完全認同

2024/12/25 12:12
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（中央社記者張璦台北25日電）國營銀行規劃推動優化員工福利方案，包含年終獎金上限4.4個月調高至4.6個月、加碼生育補助等。財政部長莊翠雲今天表示，她完全認同、支持將國營銀行、泛公股銀行員工的福利差距縮小，會繼續與行政院人事總處溝通。

台銀高層日前表示，規劃推動優化國營銀行員工福利方案，以台銀來說，預計生育補助由現行的一胎新台幣5000元，大幅調高至10萬元；年終獎金方面，希望上限則由4.4個月恢復至先前的4.6個月，並將爭取推動員工持股信託機制，同時，免稅伙食費也預計由750元，增加至3000元。

立法院財政委員會今天審查「使用牌照稅法」等案，以及輸出入銀行、台灣金控相關預算，財政部長莊翠雲、台灣金暨台銀董事長凌忠嫄、輸銀理事主席戴燈山等人列席備詢。朝野立委今天質詢時也關切優化國營銀行員工福利方案。

針對立委認為應盡量想辦法將國營銀行、泛公股銀行員工的福利差距縮小，莊翠雲表示，「我們也完全認同」，吸引人才、留住人才很重要，財政部會繼續努力提高國營金融事業員工的福利，在制度以及法律可行的情況下，盡量協助、支持，並與人事總處繼續溝通討論。

同時，莊翠雲指出，目前國營銀行薪資已與公務員脫鉤，國營銀行可按照績效調薪，近年累計調幅也高於公務員。

目前9大公股金融事業中，台灣金（包含台銀）、土地銀行、輸銀為百分之百純公股，其餘的兆豐金、第一金、合庫金、華南金、彰銀、台企銀為泛公股。（編輯：潘羿菁）1131225

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