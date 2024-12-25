公股投信AMC等子公司整併 財部2個月內提評估報告

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（中央社記者張璦台北25日電）立委今天關切公股金控子公司有無機會整併，財政部長莊翠雲表示，要詳盡評估綜效與員工權益等，且必須是合意整併。立法院財委會則通過臨時提案，請財政部針對公股金控子公司整併，尤其是投信、資產管理公司（AMC），在2個月內提出評估報告。

立法院財政委員會今天審查「使用牌照稅法」等案，以及輸出入銀行、台灣金控相關預算，莊翠雲、台灣金暨台銀董事長凌忠嫄、輸銀理事主席戴燈山等人列席備詢。

國民黨立委賴士葆、民進黨立委郭國文等立委關切，公股金控旗下保險、證券等子公司規模太小，有無整併可能。

莊翠雲說，如果公股金控旗下子公司整併，考量的面向除了提升綜效與競爭力，以及股東、客戶、員工的權益等，也必須是合意整併，並遵循相關法規，要經過詳盡評估。

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台灣金控董事長凌忠嫄表示，台灣金控旗下有3家子公司，分別是銀行、保險、證券，台灣金是百分之百國營，別家大概不願意併進來，但「如果我們併給別人的話，金控3隻腳少1隻，就不會是金控了」。

另外，財委會今天通過臨時提案指出，公股金控整併議題向來備受外界關注，考量企業文化、員工意願以及推動難度，應優先考量推動金控子公司整併，特別是投信、AMC，以及台灣金聯整併，並檢討台灣金聯董事長薪資合理性，請財政部2個月內提出具體評估報告。（編輯：潘羿菁）1131225