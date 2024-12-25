加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
得獎幕後／他們總往危險的地方去 花蓮強震空拍鏡頭下的身影
首頁 / 產經

公股投信AMC等子公司整併 財部2個月內提評估報告

2024/12/25 16:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北25日電）立委今天關切公股金控子公司有無機會整併，財政部長莊翠雲表示，要詳盡評估綜效與員工權益等，且必須是合意整併。立法院財委會則通過臨時提案，請財政部針對公股金控子公司整併，尤其是投信、資產管理公司（AMC），在2個月內提出評估報告。

立法院財政委員會今天審查「使用牌照稅法」等案，以及輸出入銀行、台灣金控相關預算，莊翠雲、台灣金暨台銀董事長凌忠嫄、輸銀理事主席戴燈山等人列席備詢。

國民黨立委賴士葆、民進黨立委郭國文等立委關切，公股金控旗下保險、證券等子公司規模太小，有無整併可能。

莊翠雲說，如果公股金控旗下子公司整併，考量的面向除了提升綜效與競爭力，以及股東、客戶、員工的權益等，也必須是合意整併，並遵循相關法規，要經過詳盡評估。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣金控董事長凌忠嫄表示，台灣金控旗下有3家子公司，分別是銀行、保險、證券，台灣金是百分之百國營，別家大概不願意併進來，但「如果我們併給別人的話，金控3隻腳少1隻，就不會是金控了」。

另外，財委會今天通過臨時提案指出，公股金控整併議題向來備受外界關注，考量企業文化、員工意願以及推動難度，應優先考量推動金控子公司整併，特別是投信、AMC，以及台灣金聯整併，並檢討台灣金聯董事長薪資合理性，請財政部2個月內提出具體評估報告。（編輯：潘羿菁）1131225

#立法院財政委員會
#凌忠嫄
#莊翠雲
#郭國文
#賴士葆
#台灣金控
#台灣金聯
#立法院財委會
#財政部
#財政部長
#戴燈山
莊翠雲
財劃法三讀地方財源籌措不再困難？立委要求財部評估廢娛樂稅立委憂中國啤酒傾銷 財長：業界提申請後跨部會審議
凌忠嫄
台銀：爭取年終獎金上限調至4.6個月 生育補貼10萬元今年規模最大案 台銀統籌主辦鐵道局1693億元聯貸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：