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人形機器人拉抬關鍵元件 台灣精銳11月獲利爆發

2024/12/25 17:25
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）市場預期人形機器人帶動減速機和滾珠螺桿需求，相關概念股包括台灣精銳、宇隆、上銀、大銀微系統，近日股價強勢表態，應主管機關要求，台灣精銳、大銀微系統今天公布11月自結業績，跟著水漲船高。

上銀下午公布11月自結獲利新台幣1.08億元，較2023年同期年減8.8%，單月每股純益0.3元，年減9.1%。台灣精銳11月自結獲利7700萬元，年增達692.4%，單月每股純益0.97元，年增706.25%。

大銀微系統自結11月獲利1000萬元，大幅年增283%，單月每股純益0.08元，年增283%。不過宇隆11月自結獲利5000萬元，年減7.41%，單月每股純益0.84元，年減5.62%。

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輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、Open AI等積極布局人形機器人，掀起市場話題，法人預估2025年人形機器人將逐步進入量產，帶動關鍵元件減速機需求，台灣精銳在精密行星減速機長期布局，宇隆也積極開發人形機器人諧波減速機，上銀也開發人形機器人用減速機元件。

此外，行星滾珠螺桿對人形機器人靈活運動也扮演關鍵角色，上銀先前指出，集團提供人形機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件，檯面上的人形機器人大廠，持續與上銀集團洽商。（編輯：楊凱翔）1131225

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