借戶收入受影響 國銀房貸逾放餘額飆29個月新高

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（中央社記者謝方娪台北25日電）金管會統計，今年11月底國銀承作房貸餘額年增率降至10.74%，創近5個月新低，逾放餘額則走高至新台幣71.31億元，創近29個月新高，主因部分借款人生意周轉失靈、收入受影響等，以致無法如期還款。

金管會統計，截至今年11月底止，本國銀行承作購置住宅貸款餘額（含催收款）近10兆9433億元，年增率降至10.74%，已連2個月下滑並創近5個月新低；國銀承作建築貸款餘額（含催收款）達3兆8353億元，年增率同步降溫至5.88%。

金管會銀行局主秘王允中分析，國銀房貸餘額年增率收斂，主因央行實施第7波選擇性信用管制政策影響，國銀承作購屋貸款新撥貸量偏低，另一方面，客戶清償貸款及自然還款數並未減少，導致房貸餘額呈現緩增格局。

至於象徵建商推案信心的建築融資餘額年增率趨緩，則受3大因素影響，包括土建融興建完工轉分戶房貸、國家建築及都更危老貸款減少及建築業償還部分比例貸款所致。

觀察不動產放款品質，截至今年11月底止，國銀房貸逾放餘額走高至71.31億元，創近29個月新高，月增1.43億元，房貸逾放比升至0.07%，國銀建融逾放餘額略降至41.04億元，建融逾放比達0.11%。

王允中指出，房貸逾放比走高，主因部分銀行有借戶積欠本金逾清償期3個月，貸款轉列逾放，目前觀察主因借款人生意周轉失靈、收入受影響，以致無法還款，此情形發生在幾家銀行的多筆貸款，各筆逾期貸款有千萬元、亦有百萬元不等。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條。

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根據金管會統計，截至今年11月底止，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達15.11兆元，月增0.33%，存款總餘額及金融債券發售額為56.6兆元，月增0.35%。

因比率分子、分母月增幅大致相當，按銀行法第72條之2規定計算，今年11月底銀行不動產放款平均比率持平於26.7%。其中，比率在29%以上銀行連3個月掛零，比率在28%至29%區間的銀行達5家，月增1家，比率在27%至28%的銀行共10家，月減1家。（編輯：楊蘭軒）1131225