證交所：新代科技與熙特爾新能源 送件申請上市

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）證交所今天宣布2家公司申請上市案，工具機控制器廠新代科技今天送件申請股票上市，使今年申請股票上市（不含創新板）的國內公司推進到18家。

從事電池技術的熙特爾新能源，也於今天送件申請股票創新板上市，成為今年第6家申請股票創新板的國內企業。

根據證交所介紹，新代科技公司負責人蔡尤鏗，實收資本額約新台幣6.55億元，主要產品專注於精密設備控制器的研發、製造、銷售與服務，憑藉自有品牌在全球銷售，並以工業互聯網、機械手臂單位，提供智慧製造工業4.0解決方案的軟硬體開發和整合應用服務。新代2023年稅前淨利8.49億元，每股稅後盈餘10.85元。

熙特爾新能源公司負責人林聖澤，實收資本額5億元，主要產品包括再生能源服務之開發、投資建置、維運管理之一站式整合服務。熙特爾新能源2023年稅前純益413.8萬元，每股盈餘1.4元。

展望2025年，證交所董事長林修銘日前表示，證交所與櫃買中心已設定目標，上市櫃申請總家數希望挑戰65家，持續壯大台灣資本市場。

創新板方面，證交所最近宣布推出改版的創新板2.0，取消合格投資人等限制，將於明年1月6日起正式實施。林修銘表示，創新板改版後，IPO家數不是優先重點，而是希望吸引更多優質新創公司加入。（編輯：楊蘭軒）1131226