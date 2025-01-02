官網遭網路DDoS攻擊 群光：對營運無重大影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北2日電）群光今天公告，公司官網遭受網路DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，公司資訊團隊發現後立刻與外部資安公司合作，阻絕攻擊行為，目前評估對公司營運無重大影響。

群光表示，後續將持續強化網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在此之前，群光去年4月也曾遭駭客組織Hunters International入侵，駭客聲稱駭進群光竊得1.2TB資料、400多萬份檔案。由於群光為全球電腦鍵盤龍頭，也是全球最大筆電影像模組供應商，重要客戶囊括GoPro、亞馬遜（Amazon）、Google等一線國際大廠，引起市場高度關注，甚至傳出驚動SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）。

不過群光強調，駭客釋出的資訊都是已經量產、市面可買得到的產品資訊，並非機密資料。公司緊急啟動相關防禦機制與復原作業，對營運無重大影響。（編輯：林家嫻）1140102