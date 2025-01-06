車用零配件業績旺 東陽、為升、怡利電去年營收登頂

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）車用零配件廠陸續公布2024年12月合併營收，東陽受惠北美AM件需求暢旺，去年營收史上最強，為升受益3大新產品挹注，去年第4季和全年營收均創新高，怡利電子3大產品業績成長，去年第4季營收創單季次高，全年營收也創歷年新高。

東陽去年12月自結營收新台幣22.48億元，年增5.27%，創同期新高，去年營收255.96億元，年增7.28%，創歷史新高。

東陽去年12月售後維修市場件（AM）事業自結營收16.17億元，較2023年同期成長8%，創同期新高，去年AM營收188.95億元，年成長10%，創歷史新高。

東陽自結去年第4季合併營收69.2億元，季增9.6%，創歷史單季新高。

展望2025年，東陽表示，持續整理整頓，增加產品開發、提升產能，並積極進行台南科工、七股、新市等擴廠計畫，因應未來3至5年成長需求。

本土投顧法人分析，東陽今年可持續受惠美國AM件滲透率提升，以及美國保險公司State Farm擴大使用AM產品效益，帶動東陽AM件毛利率表現。

在產能布局，法人推估，東陽今年可持續擴充AM件產能約10%。

在原廠委託製造（OEM）業務，法人評估，東陽今年在台灣OEM業務可成長超過3%，東陽持續布局中國供應電動車的3座新廠逐步量產，預期今年中國OEM業務表現持穩。

為升電裝自結去年12月營收4.48億元，年增6.66%，創同期新高，去年第4季自結營收14.73億元，季增27.7%，創歷史單季新高，去年自結營收46.68億元，年增6.2%，也創歷年新高。

為升先前預估，去年獲利可與2023年相當，今年營運可大幅成長，未來布局鎖定自動駕駛輔助系統（ADAS）及毫米波雷達、球型胎壓感測系統、智慧安防3大新產品，帶動未來3至5年成長，其中毫米波雷達切入北美電動車和電動皮卡原廠委託製造（OEM）供應鏈。

此外，為升盲區偵測系統（BSD）角雷達產品，切入中國OEM和東南亞第一階（Tier 1）供應鏈；前向式防撞雷達（FCW）切入中國大陸商用車OEM廠商。

車用多媒體系統商怡利電子去年12月營收4.51億元，年增19.8%，創歷史單月次高，去年第4季營收13.03億元，僅次於去年第3季13.48億元，創單季次高，去年自結營收46.23億元，年增22.76%，創歷年新高。

法人指出，怡利電泰國廠在先進駕駛輔助系統和車載主機業務持續成長，中國江蘇廠抬頭顯示器業績增加，帶動整體營收表現。

根據資料，怡利電江蘇廠業績占比4成多，泰國廠占比約35%，台灣廠占比約2成出頭；抬頭顯示器營收占比約4成，先進駕駛輔助系統和車載主機占比各約2成多。（編輯：林家嫻）1140106