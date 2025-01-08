機器人題材熱 上銀去年第4季營收創5季新高

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）機器人題材熱夯，相關供應鏈陸續公布去年12月營收，其中傳動元件大廠上銀去年第4季營收新台幣63.76億元，創5季以來高點。上銀預估，今年機器人營收比重可望提升。

上銀今天公布自結去年12月營收20.63億元，月減3.6%、年增11.79%，去年第4季自結營收63.76億元，較去年第3季63.26億元微增，是5季來高點，去年全年營收243.92億元，微幅年減0.98%。

上銀先前表示，倉儲物流應用AI機器人今年開始逐步放量，半導體設備應用晶圓機器人和迴轉工作台等，今年需求可期，並積極布局人形機器人所需減速機、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件。

上銀積極擴展專用型機器人應用，預期未來機器人營收占比會越來越高，今年機器人營收比重會提升。

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齒輪廠鈞興-KY今天下午也公布去年12月自結營收2.82億元，年增15.87%，創同期新高，去年第4季營收8.29億元，創歷史單季新高，去年全年營收30.62億元，年增30.36%，創歷史新高。

本土證券法人分析，鈞興-KY齒輪產品打進日本及德國工業機器人設備，鈞興-KY越南廠和機器人應用，將成為中長期成長動能。（編輯：林家嫻）1140108