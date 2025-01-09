星宇航空布局貨運市場 執行5架A350F貨機選擇權

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（中央社記者江明晏台北9日電）看好貨機市場，星宇航空今天宣布，執行5架A350F貨機選擇權，並與Airbus、Rolls-Royce正式簽約，將貨運機隊規模擴增至10架A350F貨機，預計於2027年起陸續交機。

星宇航空表示，此次執行的選擇權源自2024年初新加坡航空展期間與Airbus簽署的購機合約。

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星宇航空執行長翟健華表示，台灣具便利性的地理位置，為貨運帶來極大優勢，決定執行5架A350F貨機選擇權，是提早為快速成長的貨運需求布局，更看好未來國際貨運市場的發展潛力，A350F為業界排放量最低的貨機，可滿足業主對於節能減碳的要求，也符合星宇航空實現2050年淨零排放的規劃路徑。

星宇航空表示，目前營運機隊共有26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350-900；10架A350F貨機預計於2027年起陸續交機，機隊擴張與航點拓展相輔相成，持續擘畫未來的客運及貨運航網。（編輯：翟思嘉）1140109