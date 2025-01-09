加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中華電去年每股賺4.8元 簡志誠：今年營運拚8年新高

2025/1/9 19:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）中華電信董事長簡志誠今天表示，中華電去年每股賺4.8元，寫7年新高，儘管競業有合併效益，但中華電信逆風努力，搭上AI浪潮與數位和淨零雙軸轉型商機，今年營運將力拚持續8年新高。

中華電信今天舉行集團尾牙，席開近百桌，董事長簡志誠率領一級主管高歌「再出發」，他在致詞時表示，感謝員工2024年的打拚，帶動中華電信自結營收達新台幣2300.3億元，每股盈餘為4.8元，連續第7年營收、獲利都超標。

中華電信今天公布12月及全年自結財報，12月單月自結合併營收250.1億元，年成長12.7%；歸屬於母公司業主淨利28.2億元，年增23.4%；每股盈餘（EPS）0.37元。

累計全年，中華電2024年自結合併營收達2300.3億元，年增3.1%；營業淨利為468.8億元，年增1.1%；歸屬於母公司業主淨利372.1億元，年增0.8%，每股盈餘4.8元，年增0.8%。

簡志誠表示，去年交出營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆超越全年財測高標的績效。

他指出，儘管競業有合併效益，但中華電信不畏強風吹來、逆風努力，搭上AI浪潮，與數位和淨零雙軸轉型商機，目標今年營運將力拚持續8年新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他接續說，中華電將導入「精簡」、「務實」、「AI智慧化」3大手段，發揮已累積的4大資產價值，讓組織人才更優化、基礎網路更韌性、科技平台更智慧、客戶夥伴更靈活，「不只大象轉身、還要跳一點舞」。

中華電總經理林榮賜指出，去年度中華電信盈餘連續5年正成長，事業群持續於核心及新興業務上努力衝刺，固網寬頻及行動業務持續維持客戶數市占率第一，穩定推升整體營收成長向上；資通訊業務也是全年整體營收續創高峰的重要推手。截至去年12月，中華電信集團在台灣IDC市場維持70%以上的市占率。（編輯：張均懋）1140109

#中華電信集團
#中華
#中華電
#中華電信
#林榮賜
#簡志誠
簡志誠
台灣周遭海纜遭破壞 中華電：最快1月底前修復中華電布局「海地星空」 簡志誠：乾淨網路提升台灣地位【專訪】
林榮賜
工會爭取加薪 中華電：明年平均調薪優於3%簡志誠：AI浪潮中華電不能缺席 持續建立算力雲平台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：