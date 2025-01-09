中華電去年每股賺4.8元 簡志誠：今年營運拚8年新高

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（中央社記者江明晏台北9日電）中華電信董事長簡志誠今天表示，中華電去年每股賺4.8元，寫7年新高，儘管競業有合併效益，但中華電信逆風努力，搭上AI浪潮與數位和淨零雙軸轉型商機，今年營運將力拚持續8年新高。

中華電信今天舉行集團尾牙，席開近百桌，董事長簡志誠率領一級主管高歌「再出發」，他在致詞時表示，感謝員工2024年的打拚，帶動中華電信自結營收達新台幣2300.3億元，每股盈餘為4.8元，連續第7年營收、獲利都超標。

中華電信今天公布12月及全年自結財報，12月單月自結合併營收250.1億元，年成長12.7%；歸屬於母公司業主淨利28.2億元，年增23.4%；每股盈餘（EPS）0.37元。

累計全年，中華電2024年自結合併營收達2300.3億元，年增3.1%；營業淨利為468.8億元，年增1.1%；歸屬於母公司業主淨利372.1億元，年增0.8%，每股盈餘4.8元，年增0.8%。

簡志誠表示，去年交出營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆超越全年財測高標的績效。

他指出，儘管競業有合併效益，但中華電信不畏強風吹來、逆風努力，搭上AI浪潮，與數位和淨零雙軸轉型商機，目標今年營運將力拚持續8年新高。

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他接續說，中華電將導入「精簡」、「務實」、「AI智慧化」3大手段，發揮已累積的4大資產價值，讓組織人才更優化、基礎網路更韌性、科技平台更智慧、客戶夥伴更靈活，「不只大象轉身、還要跳一點舞」。

中華電總經理林榮賜指出，去年度中華電信盈餘連續5年正成長，事業群持續於核心及新興業務上努力衝刺，固網寬頻及行動業務持續維持客戶數市占率第一，穩定推升整體營收成長向上；資通訊業務也是全年整體營收續創高峰的重要推手。截至去年12月，中華電信集團在台灣IDC市場維持70%以上的市占率。（編輯：張均懋）1140109