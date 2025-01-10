大立光勁揚台積電漲10元 台股早盤漲百點重回月線
2025/1/10 09:45（1/10 10:01 更新）
（中央社記者江明晏台北10日電）美股休市，亞股疲軟，台股開低逆勢走高，早盤漲逾百點，重回月線約23118點，大立光漲逾7%，台積電上漲10元，聯發科也漲約3%。
台股加權指數9時40分漲79.54點，至23160.67點；電子股勁揚0.7%、金融股下跌逾1%；代表中小型股票的櫃買指數也上漲0.3%。
觀察盤面焦點，大立光漲逾7%，台積電早盤上漲10元，至1110元，漲幅約1%，聯發科漲約3%，矽光子、機器人概念股表態。（編輯：楊凱翔）1140110
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