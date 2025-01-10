台電累虧4200億 經長盼立院同意撥補2000億穩定財務

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北10日電）經濟部長郭智輝今天表示，截至去年底，台電累虧超過新台幣4200億元，亟待2000億元撥補穩定財務，否則只能持續舉債；他強調，台電、中油肩負民生物價任務，盼立院、外界給予更多支持，以穩健營運。

經濟部今天舉行年終記者會，媒體關切台電、中油財務如何拯救。郭智輝表示，財務攸關管理，台電會進行財務改善並持續開源，包含擴大綠電銷售、辦理資產活化、精進燃料採購策略等；中油部分，則盼合理調整國內油氣價格，以反映進口成本，若中油營運狀況持續惡化，也需向政府爭取財務協助。

郭智輝不諱言，截至去年底，台電累虧超過4200億元，無法單靠台電彌平，亟待2000億元補助穩定財務。台電、中油肩負民生物價任務，期盼外界給予更多支持，以穩健營運，提供民生所需服務。

媒體詢問，若無法取得補貼，民生電價恐需調漲，郭智輝重申，電價非經濟部可決定，而是由電價費率審議會做出決議。

「最好的方法是立法院同意」，郭智輝強調，若無法獲得撥補，負債高懸在那，恐怕除舉債之外，沒什麼其他太好的方法，會努力讓立法院了解狀況、同意撥補。

至於今年供電情況，台電發言人蔡志孟表示，預期今年用電尖峰負載4206萬瓩，夜尖峰負載3831萬瓩，台電已規劃新增再生能源及新機組，包含大潭7號機、興達新1、2號機及台中新1號機（合計481.3萬 瓩）陸續上線，經評估日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，確保供電穩定。

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台電補充，今年興達新1、2號機及台中新1號機將如期上線，扣除核三2號機、長生2號機及麥寮3號機後，累計淨新增約190萬瓩供電能力，可滿足用電需求。

此外，核廢處理方面，蔡志孟說明，經濟部已於去年5月訂定「經濟部放射性廢棄物處置專案辦公室設置要點」，持續蒐集先進國家執行經驗及參考國際原子能總署（IAEA）指引，廣納各界意見，推動「高放射性廢棄物最終處置場址選址條例」立法作業。（編輯：張均懋）1140110