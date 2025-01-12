避險需求與各國央行買盤 外銀估黃金衝上2900美元

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（中央社記者羅元駿台北12日電）進入2025年，黃金受到各國央行的持續買入，加上對全球經濟情勢惡化的避險需求等因素下，外銀持續看漲黃金，渣打銀與瑞銀長線看多金價走勢，估計至每盎司2900美元，星展預測高點至2850美元。

按歷史經驗觀察，黃金與美元走勢往往呈現反向，金價走高、美元貶值，反之亦然，不過近期美元強勢，黃金也同步上漲，除了各國央行的持續買盤外，更多是對於全球地緣政治衝突、美國經濟惡化疑慮的避險需求。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，近期美元走強主要有2因素，首先，美國10年期公債殖利率超過4.5%，其他國家與美國之間的利差持續擴大，支撐美元走勢；第2，，川普2.0時代將來臨，美國是否會啟動關稅戰，種種可能對市場產生不確定因素，都是推升美元近期強勁的動能。

儘管美元夾帶升值氣勢，卻沒有削減黃金需求，劉家豪指出，各國央行持續提高黃金儲備，點燃金價漲勢氣氛。

除了市場對黃金實質需求之外，星展財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，美國財政赤字、國債增加，促使投資市場對美國經濟展望偏悲觀，黃金成為避險工具。

目前各家外銀對金價長期走勢預測，高點落在每盎司約2900美元，包括瑞銀預估，金價在今年底有望漲至每盎司2900美元，渣打同樣認為長線上看2900美元，星展集團對黃金未來12個月的目標價為每盎司2850美元。

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至於是否有機會看到金價反轉走跌，劉家豪認為，主要觀察川普上任後是否能很快解決地緣政治衝突，只要戰爭情勢下降、避險需求回落，黃金才有可能回跌。

瑞銀CIO南亞太區投資總監鄭汪清表示，如果黃金價格下跌，民眾對黃金消費需求可能上升，因此目前金價基礎很強。（編輯：潘羿菁）1130112