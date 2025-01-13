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森崴能源旗下富威電力1/15上市 2024年營收創高

2025/1/13 19:51
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（中央社記者潘智義台北13日電）受惠年底工程進度認列、綠電交易持續成長，森崴能源及子公司富威電力指出，2024年全年營收雙創歷史新高紀錄，且富威電力將在1月15日掛牌上市。

富威電力統計，12月營收衝上3.44億元，年增幅度高達253.88%，全年營收18.87億元創新高，年增114.41%，為1月15日掛牌上市開出好彩頭。

隨著2025年各大企業加速履行淨零目標，對於綠電需求更顯急迫，富威電力表示，陸續完成與多家合作夥伴的再生能源購售合約，交易動能持續轉強。政府全力推動深度節能政策，加上併網型儲能案場持續完工、表後儲能需求增強，為富威電力後續發展增添成長空間。

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母公司森崴能源指出，受惠台電二期離岸風電工程進度加速認列，以及各子公司業績成長，2024年全年營收達196.29億元，年增74.49%，再次改寫新高。隨著台電二期離岸工程款項認列進入完工高峰期，2025年全年營收可望進一步挑戰歷史高峰。

森崴能源指出，台電二期工程去年底前已順利完成陸上變電站的併網工程，目前持續進行水下基礎結構安裝，今年起啟動風機到港組裝、葉片、塔架安裝等工程，以期在今年底如期竣工。（編輯：林家嫻）1140113

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#台電
#森崴能源
#富威電力
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