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雅祥結盟瑩碩開發新型抗凝血劑 搶攻首發學名藥商機

2025/1/14 19:29
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（中央社記者何秀玲台北14日電）跨足大分子及小分子藥物開發的雅祥生醫今天宣布，與藥物傳輸技術開發商瑩碩生技簽署藥物共同開發合約，鎖定新型口服抗凝血劑，以迴避專利（藥物處方設計不侵犯原廠藥的專利）方式進行開發。

雅祥生醫表示，預計3年內完成產品開發，爭取成為首發學名藥上市。

雅祥董事長張鴻仁表示，根據合約，雙方將結合各自優勢，共同參與合作標的藥物的開發、生產及銷售事宜，並共同分擔相關費用與共享產品上市後的銷售利潤，初期先在台灣進行生體相等性（BE，學名藥進行臨床試驗）試驗，目標2028年領證。若順利，下階段將進軍國際市場。

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張鴻仁表示，為彰顯台灣學名藥研發能力、鼓勵業者打世界盃，政府去年底釋出多項有利產業發展的藥價改革方案，其中針對原廠藥逾專利期5年內首2張取得上市證的台灣製造學名藥，最高給予原廠藥相同健保價格，大幅提高業者搶先布局專利將到期重磅或利基藥物的意願。

瑩碩董事長王建治表示，與雅祥生醫建立合作關係，希望憑藉雅祥生醫團隊在先進藥物開發領域擁有的專業技術，以及專注歐美國際市場累積的法規及市場經驗，透過資源互補與共享，拓展專利過期後的首發學名藥市場商機。（編輯：林家嫻）1140114

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