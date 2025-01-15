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10大建商去年推案7541億 寶佳總銷1858億重返冠軍

2025/1/15 10:14
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（中央社記者何秀玲台北15日電）2024年10大建商出爐，根據591新建案統計，上榜建商總銷金額合計約新台幣7541億元，年減4%。寶佳機構雖無百億指標案加持，但憑藉「案」海戰術，在龍年以總銷1858億元重返冠軍。

根據數字科技旗下591新建案統計，以總銷金額排序，2024年10大建商名單依序為寶佳、興富發、富宇、國泰、元利、中悦、遠雄、愛山林、聯聚及豐邑；而前10名不再是北部建商的天下，富宇、聯聚及豐邑等「台中幫」開始嶄露頭角。

591新建案表示，2024年重返冠軍的寶佳機構，檢視其布局區域，北台灣明顯是重中之重，光新北市、桃園市、新竹縣市合計就有近50案，挹注案量1100多億元、8500戶等供給，相較中南部不到700億元、4700戶量體明顯有落差。

591新建案分析，2024年房市挾著股市創高、新青安等利多，各大建商化身為「房市造浪者」火力全開，其中興富發、富宇、國泰量能更達到各自新高；只是下半年央行連續出手打炒房，加上原有土建融等管制，市場資金緊縮。

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不過2024年前10大建商推出的個案數、戶數合計分別為154件、3.47萬戶，仍雙創歷史新高，年成長達46.7%、20.9%。

展望今年，591新建案分析，2024年9月央行祭出第7波信用管制，不少個案選擇延後公開，估計今年上旬仍有一波遞延潮出籠。不過下半年倘若央行未鬆手，屆時房市樂觀情緒不再，推案恐出現量縮潮。（編輯：楊凱翔）1140115

#房地產
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