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群光去年營收重返千億 許崑泰：今年拚高個位數成長

2025/1/16 15:35
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（中央社記者曾仁凱台北16日電）電腦鍵盤龍頭群光去年營收新台幣1014.78億元，年增3.2%，重返千億元大關。展望2025年，群光董事長許崑泰表示要努力抓住AI商機，今年營收目標將挑戰高個位數成長，且獲利成長優於營收成長。

群光15日舉行尾牙，許崑泰表示，過去1年，群光透過聚焦高附加價值產品、優化產品組合，以及嚴控成本等效益發揮，繳出亮麗獲利成績。群光去年前3季稅後純益66.3億元，年增率達23%，每股純益9.11元，創歷史同期新高，全年有機會連續第3年賺1個股本。

展望2025年，他認為國內外環境存在許多不確定性，尤其川普勝選後，潛在的新關稅政策恐對供應鏈造成衝擊。不過群光有所準備，公司深耕泰國多年，去年集團又新增2座泰國新廠，可滿足客戶分散生產基地的需求。

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群光透露，AI影像產品近期爭取到新客戶的轉單，背後與川普的新關稅政策有關，看好川普上任後，有機會帶來更多轉單效應，對於影像產品的組合優化，以及獲利提升有幫助。

群光主管表示，微軟Windows 10作業系統即將終止服務，有望帶動企業電腦換機潮，加上AI PC出貨推升，對於今年筆電鍵盤、筆電影像模組及筆電電源產品出貨相對有利。（編輯：張均懋）1140116

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