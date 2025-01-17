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台積電ADR揚升 法人：有利台股封關前表現

2025/1/17 08:11
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（中央社記者張建中台北17日電）美股主要指數16日多數收低，道瓊工業指數及那斯達克指數下跌，費城半導體指數上漲。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.86%，台指期夜盤上漲248點，有利台股表現。

隨著大型科技股走跌，美股主要指數16日跌多漲少，道瓊工業指數下跌68.42點，跌幅0.16%；標準普爾500指數下跌12.57點，跌幅0.21%；那斯達克指數下挫172.94點，跌幅0.89%；費城半導體指數上漲9.29點，漲幅0.18%。

國內外產業訊息方面，台積電2024年營收與獲利同創歷史新高，每股純益新台幣45.25元；2025年在AI加速器營收持續倍增驅動下，全年美元營收將成長24%至26%，資本支出達380億至420億美元。

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法人表示，台積電今年營運可望持續強勁成長，資本支出創下新高，台積電ADR上揚3.86%，帶動台指期夜盤上漲248點，將有利台股表現。（編輯：張良知）1140117

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